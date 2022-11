Performa LE SSERAFIM di Panggung Melon Music Awards 2022 Pukau Penonton, Dianggap Paling Baik

SURYA.CO.ID - Membicarakan acara penghargaan akhir tahun, selalu menjadi yang paling dinanti penggemar K-Pop.

Hal itu karena penampilan panggung yang disajikan oleh para Idol akan berbeda dibanding dengan saat di acara musik biasa.

Sama halnya dengan penampilan LE SSERAFIM di atas panggung Melon Music Awards 2022, yang memukau penonton.

Di atas panggung Melon Music Awards 2022, LE SSERAFIM sejatinya hanya membawakan dua lagu yakni, FEARLESS dan ANTIFRAGILE.

Namun, kesuluruhan penampilan LE SSERAFIM juga dihiasi dengan solo stage dari Kazuha serta trailer dance.

Dari busana, penampilan, hingga dance, penonton secara menyeluruh menilai penampilan LE SSERAFIM sebagai yang terbaik di antara girlgroup lainnya.

Bahkan, penampilan LE SSERAFIM sampai menjadi perbincangan di komunitas penggemar.

Melansir @officialkvibes, berikut kumpulan komentar penggemar.

"Saya tidak peduli dengan upacara penghargaan, tapi saya penasaran dengan panggung LE SSERAFIM.. Mereka yang terbaik"

"Mereka melakukannya dengan sangat baik di atas panggung"

"Sudah lama sejak saya menonton pertunjukan di mana semua anggota menonjol"

"Serius, aku bukan penggemar LE SSERAFIM, tapi penampilan mereka bagus.. Aku akan menonton videonya lagi saat sudah diunggah"

"Aku pasti gila, aku tahu semua member baik, tapi apa yang terjadi pada Sakura dan Yunjin… Apa yang terjadi? Mengapa mereka melakukannya dengan sangat baik?"

"LE SSERAFIM adalah yang terbaik"

Daftar Pemenang Melon Music Awards 2022

• Top 10 Bonsang - BTS, SEVENTEEN, IU, NCT DREAM, IVE, Lim Young Woong, (G)I-DLE, NewJeans, BE’O, MeloMance

• Best Performance Male - TXT

• Best Performance Female - LE SSERAFIM

• Best Songwriter - Soyeon (G)I-DLE

• Best Music Style - Big Naughty

• Global Artist - MONSTA X

• Global Rising Artist - STAYC

• Best Male Solo - Lim Young Woong

• Best Female Group - IVE

• Best Pop Artist - Charlie Puth

• Netizen’s Choice - Lim Young Woong

• Best Music Video - (G)I-DLE “TOMBOY”

• Hot Trend Award - LE SSERAFIM

• 1TheK Global Icon - ENHYPEN

• New Artist Of The Year Award - IVE & NewJeans

• Best Female Solo - IU

• Best Male Group - BTS

• Best OST - MeloMance “Love, Maybe” (Business Proposal)

• Best Collaboration - 10cm, Big Naughty - “Just 10 centimeters”

• Stage Of The Year - IU “The Golden Hour”

• Album Of The Year (Daesang) - Lim Young Woong - IM HERO

• Record of the Year (Daesang) - BTS

• Song of the Year (Daesang) - IVE “LOVE DIVE”

• Artist of the Year (Daesang) - Lim Young Woong

