Siaran Langsung Piala Dunia 2022 malam ini, Prediksi Brasil vs Serbia: Memori Duel Piala Dunia 2018

SURYA.co.id I Brasil akan menjalani laga perdana Piala Dunia 2022 dengan lawan terberat Grup H, Serbia pada Kamis (24/11/2022).

Timnas Brasil telah 20 tahun gagal membawa pulang Pial Dunia sejak Piala Dunia 2022 di Jepang dan Korea.'

Juara Dunia empat kali ini sekarang menjadi favorit juara di Piala Dunia Qatar 2022.

Setelah menghadapi Serbia, Brasil akan menjalani laga lanjutan penyisihan grup H melawan Uruguay dan Korea Selatan.'

Serbia mendapat motivasi besar menghadapu tim tangguh dengan kejutan Arab Saudi mengalahkan Argentian dan Tunisia menahan Krosia, yang difavoritkan akan mencapai babak akhir.

Duel Brasil vs Serbia akan bisa disaksikan dalam siaran langsug LIVE SCTV:

KAMIS - 24 November

17.00 WIB - Swiss Vs Kamerun (Grup G) : SCTV, Vidio, Nex Parabola

20.00 WIB - Uruguay Vs Korsel -Grup H: SCTV, Vidio, Moji

23.00 WIB - Portugal Vs Chana - Grup H: SCTV, Vidio, Moji

02.00 WIB (Jumat dinihari) Brasil Vs Serbia - Grup G : SCTV, Vidio, Moji

Jadwal siaran langsung Piala DUnia 2022 di SCTV (SCTV)



Prediksi formasi tim

Tite sang juru racik Brasil akan mengandalkann deretan bintang top seperti Neymar dan Marquinhos dari PSG, serta Vinicius Jr dari Real Madrid di barisa penyerangan.

Sedang di bawah mistar gawang, Tite memiliki penjaga gawang top Ederson (Mancity) dan Alisson (Liverpool).



Di kubu Serbia, Aleksandar Mitrovic telah mencetak sembilan gol Liga Premier musim bersama Fullham akan menjadi andalan. Namun, ia dikabarkan belum sepenuhna bugar dari cedera kaki baru-baru ini.

Dusab Vlahovic dan Dusan Tadic akann menjadi pengganti jika dia absen. Dusan Vlahovic merupakan striker tersebur Juventus saat ini.

Statistik

Brasil memiliki rekor 15 pertandingan terakhir mereka menjelang turnamen. Hanya Argentina yang pernah mengalahkannya dalam satu setengah tahun terakhir.

Empat pertandingan pemanasan mereka melawan Korea Selatan, Jepang, Ghana, dan Tunisia semuanya berakhir dengan kemenangan.



Tapi langkah Serbia baru-baru ini menunjukkan pasukan Dragan Stojkovic tidak bisa diremehkan.

Mereka pulih dari kekalahan dari Norwegia di Liga Nations Juni lalu untuk memenangkan grup mereka. Di laga terakhir pemanasan jelang Piala Dunia 2002, mereka mengalahkan Bahrain 5-1 dalam pertandingan persahabatan Jumat lalu. Ini menjadi kemenangan kelima dalam enam pertandingan terakhir tanpa terkalahkan.

Ramalan

Brasil sangat difavoritkan menang melawan Serbia di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Kedua tim terakhir kali bertemua di Piala Dunia 2018. Hasilnya Brasil mengalahkan Serbia 2-0.

Serbia ketika iku kemudian gagal melaju ke babak knock out.

Tahun ini, Brasil juga diasuh pelatih Tite dan menempatkan Neymar sebagai mesin gol.