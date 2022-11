Piala Dunia 2022: Rekap Hasil, Klasemen - Top Skor, Jadwal Siaran SCTV Hari Ini

Jelang laga pembuka Grup E di Piala Dunia 2022, Timnas Jerman vs Jerman,, Rabu (23/11/2022) ahri ini.

SURYA.co.id I Berikut jadwal siaran langsung piala dunia hari ini, Rabu (23/11/2022) dan hasil-hasil pertandingan serta klasemen masing-masing grup dan top skor sementara.

Ada empat pertandingan hari tersebar di Grup F dan E, mulai pukul 17.00 WIB hingga pertandingan terakhir pukul 02.00 WIB.

Di Grup F, Kroasia akan menjalani laga pembuka Grup F melawan Maroko pada pukul 17.00 WIB, dilanjutkan dengan duel di Grup E Jepang vs Jerman pukul 20.00 WIB dan Spanyol vs Costa Rica pukul 23,00 WIB.

Laga akan ditutup duel Belgia vs Kanada di Grup F pukul 02.00 WIB (Kamis dini hari).

Pemain Arab Saudi merayakan gol ke gawang Argentina, Selasa (22/11/2022). Arab Saudi menang 2 - 1(twitter FIFA World Cup)

Dua Kejutan di hari ketiga

Dua kejutan mewarnai pertandingan Piala Dunia di hari ketiga. Argentina yang diunggulkan sebagai kandidat juara ditumbangkan Arab Saudi dengan skor 2 - 1 di babak penyisihan Grup C

Sedang di pertandingan lain di Grup D, tim kuat Denmark secara mengejutkan di tahan pendatang baru Piala Dunia, Tunisia dengan skor 1 - 1.

Penyerang Inggris, Bukayo Saka mencetak dua gol dalam kemenangan MU 2-2 atas Iran (Twitter.com)

Daftar Top Skor Sementara

2 Gol

Bukayo Saka (Inggris)

Enner Valencia (Ekuador)

Mehdi Teremi (Iran)

Oliver Giroud

SIARAN LANGSUNG PIALA DUNIA DI SCTV HARI INI

Jadwal Siaran langsung piala dunia di SCTV (SCTV)

RABU 23 November

17.00 WIB - Maroko Vs Kroasia - Grup F : SCTV, Vidio, Moji

20.00 WIB - Jerman Vs Jepang - Grup E) : SCTV, Vidio, Moji

23.00 WIB - Spanyol Vs Costa Rica (Grup E): SCTV, Vidio, Moji

02.00 WIB (Kamis dini hari) - Belgia Vs Kanada - Grup F : SCTV, Vidio, Moji

Berikut hasil - hasil pertandingan dan klasemen sementara

GRUP A

Hasil;

Qatar 0 - 2 Ekuador

Belanda 2 - 0 Senegal