Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2022 di SCTV - INDOSIAR, 4 Laga Tiap Hari, Mulai Pukul 17.00 WIB

SURYA.co.id I Piala Dunia Qatar 2022 akan berlangsung mulai Minggu 20 November - 18 Desember 2022.

Diikuti 32 tim negara, yang terbagi menjadi delapan grup babak penyisihan, dari Grup A - Grup H.

Di fase grup masing-masing tim akan menjani tiga pertandingan.

Dua tim terbaik masing-masing grup (juara dan runner-up) akan melaju ke fase gugur, babak 16 besar.

Jadwal pertandingan akan dibuka duel tuan rumah Qatar vs Ekuador di Grup A pukul 23.00 WIB. Ini menjadi satu-satunya pertandingan di hari pembuka, yang akan disiarkan langsung SCTV dan Moji.

Semua pertandingan lain, yang tidak ditayangkan televisi tanah air, bisa disaksikan secara lengkap di Live Streaming Vidio.com.

Selama babak penyisihan SCTV, dan MOJI akan menayangkan empat pertandingan mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB.

Penyerang Brasil, Neymar (kompas.com/afp)

Berikut Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia Qatar 2022

(di SCTV, Indosiar, MOJI, dan Live Streaming Vidio.com)

MINGGU 20 NOVEMBER

23.00 WIB - Qatar Vs Ekuador (Grup A): SCTV, Vidio, Moji

SENIN 21 NOVEMBER

20.00 WIB - Inggris Vs Iran (Grup B) : SCTV, Vidio, Moji

23.00 WIB - Senegal Vs Belanda (Grup A): SCTV, Vidio, Moji

SELASA 22 November

02.00 WIB - Amerika Serikat vs Wales (Grup B): SCTV, Vidio, Moji

17.00 WIB - Argentina Vs Arab Saudi (Grup C) - SCTV, Vidio, Moji

20.00 WIB - Denmark Vs Tunisia (Grup D) - SCTV, Vidio

23.00 WIB - Meksiko Vs Polandia (Grup C) - SCTV, Vidio, Moji

RABU 23 November

02.00 WIB - Prancis Vs Australia (Grup D) - SCTV, Vidio, Moji

17.00 WIB - Maroko Vs Kroasia - Grup F : SCTV, Vidio, Moji

20.00 WIB - Jerman Vs Jepang - Grup E) : SCTV, Vidio, Moji

23.00 WIB - Spanyol Vs Costa Rica (Grup E): SCTV, Vidio, Moji