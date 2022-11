Rangking 32 Tim Piala Dunia 2022, Daftar Pelatih dan Pemain, Brazil Nomor 1, Ghana Rangking 61

SURYA.co.id I Berikut daftar pemain skud 32 tim peserta Piala Dunia Qatar 2022, berikut rangking timnas negara versi FIFA.

Sebanyak 32 tim terbagai dalam delapan grup. Tiap grup berisi empat tim negara. Jadi masing-masing akan memainka tiga kali pertandingan.

Hanya dua tim terbaik, yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Dfatar 32 Tim Piala Dunia Qatar 2022.

Group A: Ecuador | Netherlands | Qatar | Senegal

Group B: England | Iran | United States | Wales

Group C: Argentina | Mexico | Poland | Saudi Arabia

Group D: Australia | Denmark | France | Tunisia

Group E: Costa Rica | Germany | Japan | Spain

Group F: Belgium | Canada | Croatia | Morocco

Group G: Brazil | Cameroon | Serbia | Switzerland

Group H: Ghana | Portugal | South Korea | Uruguay

Daftar skuad 32 tim peserta Piala Dunia 2022

Group A:

EKUADOR

Coach: Gustavo Alfaro

World Ranking: 44

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club

1 GK Hernán Galíndez 30 March 1987 (aged 35) 12 0 Aucas

2 DF Félix Torres 11 January 1997 (aged 25) 17 2 Santos Laguna

3 DF Piero Hincapié 9 January 2002 (aged 20) 21 1 Bayer Leverkusen

4 DF Robert Arboleda 22 October 1991 (aged 31) 33 2 São Paulo

5 MF José Cifuentes 12 March 1999 (aged 23) 11 0 Los Angeles FC

6 DF William Pacho 16 October 2001 (aged 21) 0 0 Antwerp

7 DF Pervis Estupiñán 21 January 1998 (aged 24) 28 3 Brighton & Hove Albion

8 MF Carlos Gruezo 19 April 1995 (aged 27) 45 1 FC Augsburg

9 MF Ayrton Preciado 17 July 1994 (aged 28) 25 3 Santos Laguna

10 MF Romario Ibarra 24 September 1994 (aged 28) 25 3 Pachuca

11 FW Michael Estrada 7 April 1996 (aged 26) 35 8 Cruz Azul

12 GK Moisés Ramírez 9 September 2000 (aged 22) 2 0 Independiente del Valle

13 FW Enner Valencia (captain) 4 November 1989 (aged 33) 74 35 Fenerbahçe

14 DF Xavier Arreaga 28 September 1994 (aged 28) 18 1 Seattle Sounders FC

15 MF Ángel Mena 21 January 1988 (aged 34) 46 7 León

16 MF Jeremy Sarmiento 16 June 2002 (aged 20) 9 0 Brighton & Hove Albion

17 DF Ángelo Preciado 18 February 1998 (aged 24) 25 0 Genk

18 DF Diego Palacios 12 July 1999 (aged 23) 12 0 Los Angeles FC

19 MF Gonzalo Plata 1 November 2000 (aged 22) 30 5 Valladolid

20 MF Sebas Méndez 26 April 1997 (aged 25) 32 0 Los Angeles FC

21 MF Alan Franco 21 August 1998 (aged 24) 25 1 Talleres

22 GK Alexander Domínguez 5 June 1987 (aged 35) 68 0 LDU Quito

23 MF Moisés Caicedo 2 November 2001 (aged 21) 25 2 Brighton & Hove Albion

24 FW Djorkaeff Reasco 18 January 1999 (aged 23) 4 0 Newell’s Old Boys

25 DF Jackson Porozo 4 August 2000 (aged 22) 5 0 Troyes

26 FW Kevin Rodríguez 4 March 2000 (aged 22) 1 0 Imbabura

BELANDA

Coach: Louis Van Gaal

World Ranking: 8