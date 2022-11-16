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Lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah Teks Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut ini lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah, versi Ai Khodijah.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah, versi Ai Khodijah.
Bukan lirik sholawat, Ya Rasulallah Ya Habiballah merupakan lagu pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Liriknya Ya Rasulallah Ya Habiballah artinya Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah.
Untuk mengetahui lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah selengkapnya, simak ulasannya di artikel ini dalam teks Arab, latin dan terjemahan.
يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah
محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)
يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah
محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)
يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah
ويا قارئ كتاب الله
Wayaqori kitabillah
عليك القبةالخضرأتجاهد
Alaika kubbatul khadra tujahid
في سبيل الله
fisabilillah
يا يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah
محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)
Ya Rasulallah Ya Habiballah
lirik ya rasulallah ya habiballah
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