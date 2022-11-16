Lirik Sholawat

Lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah Teks Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut ini lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah, versi Ai Khodijah.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah Teks Arab, Latin dan Terjemahan
Canva
Ilustrasi - Lirik Lagu Ya Rasulallah Ya Habiballah 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah, versi Ai Khodijah.

Bukan lirik sholawat, Ya Rasulallah Ya Habiballah merupakan lagu pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Liriknya Ya Rasulallah Ya Habiballah artinya Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah.

Untuk mengetahui lirik Ya Rasulallah Ya Habiballah selengkapnya, simak ulasannya di artikel ini dalam teks Arab, latin dan terjemahan.

يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah

محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)

يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah

محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)

يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah

ويا قارئ كتاب الله
Wayaqori kitabillah

عليك القبةالخضرأتجاهد
Alaika kubbatul khadra tujahid

في سبيل الله
fisabilillah

يا يا رسول الله , يا حبيب الله
Ya Rasulullah , Ya Habiballah

محمد إبن عبد الله
Muhammad Ibni Abdillah (4×)

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Ya Rasulallah Ya Habiballah
lirik ya rasulallah ya habiballah
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi HP dengan Layar Melengkung, Tampilan Lebih Estetik

    5 Rekomendasi HP dengan Layar Melengkung, Tampilan Lebih Estetik

    Review GM Bear Wood Ultrasonic Humidifier 1194, 4 in 1 untuk Ciptakan Kenyamanan Rumah

    Review GM Bear Wood Ultrasonic Humidifier 1194, 4 in 1 untuk Ciptakan Kenyamanan Rumah

    5 Rekomendasi Produk Kecantikan yang Bisa Kamu Bawa Saat Nonton Bola, Simpel dan Anti Ribet

    5 Rekomendasi Produk Kecantikan yang Bisa Kamu Bawa Saat Nonton Bola, Simpel dan Anti Ribet

    Sering Diabaikan, Intip 5 Hal yang Bisa Membuat Perangkat Laptop Lebih Awet

    Sering Diabaikan, Intip 5 Hal yang Bisa Membuat Perangkat Laptop Lebih Awet

    Review Redmi Smart Band Pro, Gelang Pintar dengan Fitur 24 Hour Heart Rate Monitoring

    Review Redmi Smart Band Pro, Gelang Pintar dengan Fitur 24 Hour Heart Rate Monitoring

    • Berita Terkait :#Lirik Sholawat
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan