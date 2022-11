Universitas Ciputra Surabaya Ajak Generasi Muda Keluarkan Ide Bisnis yang Memperhatikan SGD

Suasana kompetisi bisnis yang berkaitan dengan dunia kreatif industri bertajuk 'EXCEED 2022' dan International Conference of Sustainability in Creative Industry (ENVISION) di Plaza Universitas Ciputra Surabaya, Minggu (13/11/2022).

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - 'Selamat Hari Pahlawan!! Merdeka!! Merdeka!! Merdeka!!', terdengar pekik serentak dari Plaza Universitas Ciputra Surabaya.

Masih dalam suasana Hari Pahlawan, School of Industry Creative (SIC) Bersama 3 program studi di dalamnya yakni Program Studi Interior Architecture, Visual Communication Design dan Fashion Product Design ini menggagas event kompetisi bisnis yang berkaitan dengan dunia kreatif industri bertajuk 'EXCEED 2022' dan International Conference of Sustainability in Creative Industry (ENVISION).

Dekan dari SIC, Dr Astrid Kusumo Widagdo ST MM mengatakan Sustainable Development Goals (SDG) ini sudah menjadi issue nasional dan mendunia.

Menurutnya, sudah waktunya untuk serius menangani.

Oleh karena itu dirinya mengaku ingin mengajak anak-anak muda dimulai dari tingkat SMA untuk ikut serta peduli dengan mendorong mereka mengeluarkan ide bisnis yang memperhatikan SDG.

“Perjuangan Pahlawan harus diteruskan. Kami ingin sekali mendorong anak-anak muda untuk bisa mengeluarkan ide bisnis kreatifnya yang memperhatikan SDG. Tetap bisa berbisnis tapi bumi ini juga terjaga," ujarnya kepada SURYA.co.id, Minggu (13/11/2022).

Dosen dan juga pembina EXCEED 2020, Alexandra Ruth Santoso S Des MA menerangkan, EXCEED 2022 ini dibuka dengan 2 kategori yaitu untuk SMA dan Mahasiswa.

Peserta yang mendaftar tidak kurang dari 50 Tim yang terdiri dari 2-3 orang tiap timnya.

“Saya melihat antusiasme peserta mengikuti EXCEED ini. Dari mulai awal kegiatan pada bulan September lalu hingga bulan November penutupan. Peserta mengikuti serangkaian kegiatan dan menunjukan progress dengan baik. Jadi untuk kegiatan EXCEED ini ada beberapa tahapan yaitu PEMBEKALAN, MENTORING dan EKSEKUSI," imbuh Ruth.

Pembekalan dikemas dalam webinar dan talshow sebanyak empat kali dengan menghadirkan narasumber para akademisi dan praktisi.

Sementara proses mentoring sudah dibuatkan group Khusus sehingga diskusi bisa dilakukan kapan pun.

Menariknya materi sudah disiapkan didalam e-learning, sehingga peserta secara Mandiri dapat mengunduh dan mempelajari.

Peserta yang berasal dari kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung hingga Semarang ini akan diambil 6 tim masuk final utk merebutkan juara 1,2,3.

"Selama 3 hari ini prototype dari ide bisnis peserta dipamerkan di Ruang Mezanine UC dan sudah diumumkan pemenangnya. Ada salah satu ide bisnis menarik dari peserta kategori SMA yaitu membuat inicerator Sampah yang menjadi pembangkit listrik. Sampah yang dipilih adalah Sampah organik yang tidak menimbulkan racun," tutupnya.