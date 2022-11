Re.juve Kenalkan Varian Baru Smoothies Berbahan Chocolate

Associate Director of Sales and Marketing Re.juve Sari Siswarni bersama Head of Product Innovation Re.juve Bitina Pravitri saat mengenalkan produk baru Chocolate Mighty serta enhanced recipe untuk dua varian smoothies Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagang Re.juve meluncurkan inovasi produk melalui varian smoothies terbaru, yaitu Chocolate Mighty serta enhanced recipe untuk dua varian smoothies Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies.

"Varian Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies merupakan dua varian smoothies favorit para Re.juve lovers selama ini," kata Sari Siswarni, Associate Director of Sales and Marketing Re.juve dalam sesi talkshow Experience The True Smoothies: Better Taste, Better Nutrition.

Sesuai dengan misi Re.juve yang selalu ingin menghadirkan produk makanan dan minuman yang enak, sehat dan jujur (#GoodForYou), Re.juve kali ini berinovasi dengan meningkatkan cita rasa dan memperkaya nutrisi yang terkandung dalam kedua varian tersebut dari resep sebelumnya.

“Selain meningkatkan cita rasa sehingga lebih lezat dan lebih tinggi nutrisi pada varian Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies, Re.juve juga berinovasi dalam meluncurkan varian terbaru, yaitu Chocolate Mighty yang fresh!y made by order," jelas Sari.

Teksturnya mungkin seperti ice cream, namun Chocolate Mighty Re.juve merupakan alternatif dessert yang lebih sehat dan lezat, dan poin plus-nya, ini cukup mengenyangkan.

"Oleh karena itu, seperti varian Ssmoothies lainnya, Chocolate Mighty ini pun juga cocok dijadikan sebagai meal replacement: sarapan, makan siang, maupun makan malam,” ungkap Sari.

Bitina Pravitri, Head of Product Innovation Re.juve menambahkan, dengan menggunakan resep baru yang lebih baik seperti penambahan premium cacao powder, Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies memiliki rasa yang lebih enak dan juga lebih kaya nutrisi.

"Saat ini kandungan protein yang ada di dalamnya juga lebih tinggi, yaitu hampir 31 persen dan kandungan seratnya lebih tinggi hampir 10 persen dari sebelumnya," beber Bitina.

Proses pembuatannya pun melalui standar food safety yang sangat tinggi di pusat produksi yang sudah bersertifikasi HACCP dan ditambah teknologi High Pressure Processing (HPP) yang semakin membuat produk ini jauh lebih aman untuk dikonsumsi, sekaligus terjaga kualitas, rasa, kesegaran, dan nutrisinya.

Berdasarkan uji laboratorium, pada setiap kemasan 435 ml dari varian Chocolate High Smoothies dan Chocolate High Almond Smoothies mengandung beberapa kelebihan sebagai berikut : Kandungan protein mencapai 41 gr untuk memenuhi hingga 69 persen kebutuhan protein per hari.

Kandungan serat pangan mencapai 17 gr untuk memenuhi hingga 58 persen kebutuhan serat pangan per hari.

Tinggi akan vitamin C untuk memenuhi 95 persen kebutuhan per hari.

Tinggi selenium untuk memenuhi 50 persen kebutuhan per hari.

Tidak hanya itu, sesuai dengan hasil uji laboratorium, setiap cup Chocolate Mighty dengan ukuran 12 Oz kaya akan, kandungan protein yang mencapai 17 gr untuk memenuhi hingga 28 persen kebutuhan protein per hari.

Kandungan serat pangan yang mencapai 11 gr untuk memenuhi hingga 37 persen kebutuhan serat pangan per hari.

"Sesuai dengan visi perusahaan kami untuk menjadi brand with integrity, kami percaya pada suatu upaya yang berkelanjutan dalam memberikan yang terbaik bagi konsumen, khususnya dalam menyediakan produk sebagai alternatif terbaik. Dengan menghadirkan varian Chocolate High Smoothies, Chocolate High Almond Smoothies enhanced recipe, dan Chocolate Mighty ini, diharapkan Re.juve lovers bisa semakin menikmati kelezatan yang tentunya juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh," pungkas Sari Siswarni.