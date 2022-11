Instaperfect Usung Tema Soft Glam Make Up Look dalam Kelas Makeup The Great Beauty Bazaar di TP 3

Kelas makeup Instaperfect dalam acara The Great Beauty Bazaar di TP 3

SURYA.CO.ID - Brand kosmetik Instaperfect mengusung tema Soft Glam Make Up Look saat mengadakan kelas tutorial makeup dalam kegiatan The Great Beauty Bazaar 2022.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PT Matahari Department Store di atrium Tunjungan Plaza (TP) 3, Surabaya pada 2 November - 6 November 2022.

Dalam kegiatan ini terdapat beragam acara.

Mulai dari demo make up, fashion show, hingga berbagai games.

Instaperfect lantas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut andil.

Instaperfect memberikan turorial make up bertema Soft Glam Make up Look.

Pada kesempatan itu pula, Instaperfect menghadirkan 3 produk baru dalam series Seamless Glam Essentials.

Seperti Instaperfect Skinfocus Cover Foundation, Instaperfect Hi Glow Fluid Highlighter dan Instaperfect Quickmatte Loose Powder.

MUA Instaperfect, Zubaidah mengatakan, “Instaperfect ini memiliki warna warna yang soft dan cocok digunakan untuk office look, tapi meskipun warnanya soft akan tetap terlihat glamour”.

Demo Make up Instaperfect juga didukung oleh baju dari Prima Hijab Outfit.

Dengan look outfit yang formal dan hasil makeup yang soft glamour, tetap cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Perlu diketahui, Instaperfect merupakan brand kosmetik yang mengutamakan kemudahan bagi penggunanya.

Namun, tetap memberikan hasil yang maksimal.

Hal ini sesuai dengan asal kata Instaperfect yang merupakan singkatan dari Instan dan Perfect.

Keunggulan Instaperfect

Sebagai produk kosmetik, Instaperfect cocok digunakan untuk para wanita berusia 18-30th yang modern, stylish dan membutuhkan produk yang on the go.

Instaperfect sudah didukung oleh Skin-Flex Technology sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan coverage yang bagus tanpa terlihat cakey, crack, atau setting into lines.

Selain itu, terdapat formula Urban Skin Veil dengan kandungan Ectoin & SPF veil yang powerful memberikan proteksi melawan exposure UVA, UVB, dan harmful urban environment untuk memperkuat skin barrier dalam penggunaan jangka panjang.

Dan pastinya sudah Breathable formula cocok untuk digunakan di bawah penggunaan masker seharian.