UPDATE KABAR Felicia Tissue Jelang Pernikahan Kaesang dan Erina Gudono: Senyum Bareng Diva Indonesia

SURYA.CO.ID - Terungkap kabar terbaru Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep yang mengaku pernah dighosting putra bungsu Presiden Jokowi.

Saat Kaesang Pangarep tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Erina Gudono, Felicia Tissue tiba-tiba mengunggah momen bahagia.

Felicia Tisuue mengunggah foto dan video saat bertemu dengan diva pop Indonesia sekaligus politisi PDIP, Krisdayanti.

Dalam unggahan tersebut Felicia mengungkap sempat berbincang dengan Kridayanti

"Sungguh menakjubkan kami bisa berada di perjalanan yang sama," tulis Felicia Tissue dikutip dari akun Instagram @feliciatissue, Minggu (30/10/2022).

Felicia Tissue menyebut Krisdayanti memberikan nasihat yang berharga kepadanya.

"Terima kasih tante KD atas kata-kata bijak Anda. Saya akan mengingatnya dengan hati. Sampai kita bertemu lagi," tulis Felicia Tissue.

Lewat komentar, Krisdayanti memberikan doa kepada Felicia Tissue.

"Hi sayang, you go higher girl!" tulis Krisdayanti.

Untuk diketahui, Kaesang dan Felicia sempat berpacaran saat sama-sama kuliah di Singapura.

Asmara Kaesang dengan Felicia Tissue berjalan selama lima tahun.

Namun hubungan mereka kandas di tengah jalan dan sempat menjadi bahan perbincangan publik.

Ibunda Felicia Tissue bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kaesang.

Saat itu, Felicia mengaku di-ghosting Kaesang. Padahal, mereka sudah berencana menikah.