LINK Nonton Konser BTS Gratis di Busan, Bisa Lewat HP dan Laptop , Cukup Ikuti Cara ini

SURYA.CO.ID - Berikut link nonton konser BTS gratis di Busan, yang digelar, Sabtu (15/10/2022).

Seperti diketahui, BTS akan menggelar konser secara gratis untuk mendukung acara Busan World Expo 2030.

Selain dapat ditonton secara offline, konser gratis BTS di Busan juga dapat dinikmati secara online lewat aplikasi Weverse.

Melansir Kompas.com, berikut link dan cara menonton konser gratis BTS di Busan via Weverse.

1. Download aplikasi Weverse di ponsel kalian

2. Daftar anggota Weverse menggunakan email aktif

3. Verifikasi akun email yang terhubung ke Weverse

4. Masuk komunitas BTS dengan menyertakan nickname

5. Mengikuti (follow) BTS di Weverse

6. Pilih menu LIVE di komunitas Weverse BTS kemudian pilih LIVE Media

Weverse juga menyediakan opsi bagi ARMY yang ingin menonton konser BTS Yet To Come in Busan melalui ponsel.

ARMY Indonesia tak perlu khawatir karena akan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga kalian akan mengerti apa yang dibicarakan RM dkk.

Selain itu, akan tersedia juga terjemahan dalam bahasa Korea, Inggris, China, Jepang, Spanyol, Vietnam, dan Thailand.

Informasi terperinci tentang aktivasi dan acara serta panduan streaming langsung, ada di aplikasi Weverse.