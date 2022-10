BTS Perpanjang Rekor dengan Daesang Terbanyak, Borong 7 Piala di The Fact Music Awards 2022

SURYA.CO.ID - BTS menjadi artis dengan rekor terpanjang memperoleh Daesang atau penghargaan utama di tiap acara awarding.

Paling baru, BTS memperoleh Daesang dari gelaran The Fact Music Awards 2022, yang berlangsung, Sabtu (8/10/2022) di KSPO Dome Seoul.

Tak hanya satu, BTS memborong tujuh piala sekaligus dakam berbagai kategori.

Baca juga: Donasi BTS ARMY Indonesia untuk Korban Tragedi Arema vs Persebaya Akan Disebarkan, Total Rp 447 Juta

Di antaranya, Artist of The Year (Bonsang), FANNSTAR Global Award, FANNSTAR Choice Award (2), FANNSTAR Most Voted, Idol Plus Popularity Award, dan Daesang.

Melansir Instagram @panncafe, BTS saat ini telah meraih 66 Daesang sepanjang karier mereka dari 2013 lalu.

Ini juga menjadi tahun kelima BTS mendapat Daesang dari The Fact Music Awards dan menjadikan mereka sebagai satu-satunya artis yang mendapat penghargaan ini sejak 2018 lalu.

Saat memenangkan kategori FANNSTAR Most Voted, RM sebagai leader BTS mengucapkan terima kasih pada ARMY.

Bahkan, RM BTS seolah tahu jika ARMY bekerja keras mendukung mereka agar memenangkan penghargaan.

"Kami memang tidak tahu dan melihat satu per satu. Tapi, kami tahu bahwa kalian (ARMY) tidak tidur untuk vote ini. Terima kasih, kami akan bekerja lebih keras lagi untuk membalas cinta kalian," ujar RM saat memberikan pidato kemenangan.

Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id