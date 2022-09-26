Lirik Sholawat

Lirik Qoddukal Mayyas Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Lirik Qoddukal Mayyas Arab, Latin, terjemahan Indomesia. Qoddukal Mayyas bukanlah lirik sholawat.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Lirik Qoddukal Mayyas Arab, Latin dan Terjemahan 

SURYA.CO.ID - Betikut lirik Qoddukal Mayyas Arab, latin dan artinya.

Lagu Qoddukal Mayyas sempat viral di TikTok dengan tagar sholawat.

Meski begitu, Qoddukal Mayyas bukanlah lirik sholawat, yang berisi pujian dan doa pada Nabi Muhammad SAW.

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي
جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي

Qoddukal mayyas ya 'umri
Ya ghusaynil baan kal yusri
Qoddukal mayyas ya 'umri
Ya ghusaynil baan kal yusri
Inta ahlan-naas fi nadhori
Jalla mann sawwaka ya qomari

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا
لَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا
لَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا
هَلْ لِوَاصِلْ خُلْدُ لَا لَا لَا لَا لَا
فَاقْطَعِ الْاَمَالْ وَانْتَظَرِى

Qoddukal mayyas mudz maala
Lahdhukal fattan qottaala
Qoddukal mayyas mudz malaa
Lahdhukal fattan qottaala
Halliau ashil qultu la la la la
faqta'illamma wantadhiri

اَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة
وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا
اَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة
وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا
اِنْ طَلَبْ مِنِّى وِصَالُو
ياَرَبِّ تُشِتُرْعَلَيْنَا

Ana wa habibi fijneina
Wil wardi khayyam 'aleina
Ana wa habibi fijneina
Wil wardi khayyam 'aleina
ln Tholab minni wisalo
Ya robbi tistur 'aleina

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي
يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ
اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي
جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي

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Lirik Sholawat
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