Lirik Qoddukal Mayyas Lengkap Arab, Latin dan Artinya

SURYA.CO.ID - Betikut lirik Qoddukal Mayyas Arab, latin dan artinya.

Lagu Qoddukal Mayyas sempat viral di TikTok dengan tagar sholawat.

Meski begitu, Qoddukal Mayyas bukanlah lirik sholawat, yang berisi pujian dan doa pada Nabi Muhammad SAW.

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي

جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي

Qoddukal mayyas ya 'umri

Ya ghusaynil baan kal yusri

Qoddukal mayyas ya 'umri

Ya ghusaynil baan kal yusri

Inta ahlan-naas fi nadhori

Jalla mann sawwaka ya qomari

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا

لَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ مُدْمَالَا

لَحْظُكَ الْفَتَّا نْ قَتَّالا

هَلْ لِوَاصِلْ خُلْدُ لَا لَا لَا لَا لَا

فَاقْطَعِ الْاَمَالْ وَانْتَظَرِى

Qoddukal mayyas mudz maala

Lahdhukal fattan qottaala

Qoddukal mayyas mudz malaa

Lahdhukal fattan qottaala

Halliau ashil qultu la la la la

faqta'illamma wantadhiri

اَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة

وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا

اَنَاوَحَبِيْبِى فِ جِنَيْنَة

وِالْوَرْدِخَيَّمْ عَلَيْنَا

اِنْ طَلَبْ مِنِّى وِصَالُو

ياَرَبِّ تُشِتُرْعَلَيْنَا

Ana wa habibi fijneina

Wil wardi khayyam 'aleina

Ana wa habibi fijneina

Wil wardi khayyam 'aleina

ln Tholab minni wisalo

Ya robbi tistur 'aleina

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

قَدُّكَ الْمَيَّاسْ يَا عُمْرِي

يَا غُصَيْنِ الْبَانْ كَالْيُسْرِ

اِنْتَ أَحْلَى النَّاسْ فِي نَظَرِي

جَلَّ مَنْ سَوَّاكْ يَا قَمَرِي