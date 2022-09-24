Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam Arab dan Artinya

Lirik sholawat al qolbu mutayyam bithohannabi ya nabi. Viral di TikTok, lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
ilustrasi - lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam 

SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam belakangan banyak dicari di mesin pencarian Google.

Lagu Sholawat Al Qolbu Mutayyam, bermakna doa dan pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.

Liriknya yang viral di TikTok yaiti Alqolbu Mutayyam Bithohannabi Ya Nabi.

Simak lirik sholawat alqolbu mutayyam selengkapnya berikut ini:

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Al Qolbu Mutayyam

اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî

  وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî

نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof

طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî

أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء 
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’

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