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Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam Arab dan Artinya
Lirik sholawat al qolbu mutayyam bithohannabi ya nabi. Viral di TikTok, lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Al Qolbu Mutayyam belakangan banyak dicari di mesin pencarian Google.
Lagu Sholawat Al Qolbu Mutayyam, bermakna doa dan pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.
Liriknya yang viral di TikTok yaiti Alqolbu Mutayyam Bithohannabi Ya Nabi.
Simak lirik sholawat alqolbu mutayyam selengkapnya berikut ini:
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Al Qolbu Mutayyam
اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî
وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî
نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof
طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî
أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’
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