Lirik Sholawat
Lirik Joko Tingkir Wali Jowo versi Sholawat Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Lirik Sholawat Joko Tingkir yang sebenarnya berjudul Joko Tingkir Wali Jowo. Lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Joko Tingkir Wali Jowo versi sholawat tulisan Arab, latin dan terjemahan versi Majelis Azzahir.
Disebut Sholawat Joko Tingkir Wali Jowo, karena lagu ini terdiri dari lirik sholawat Nabi dan sekilas sejarah sosok Joko Tingkir.
Simak liriknya versi Jawa dan terjemahan Indonesia.
Joko Tingkir Wali Jowo
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
(2 kali)
Joko Tingkir Wali Jowo
Muride Sunan Kalijogo
Wis masyhur ing nuswantoro
Dadi Wali yo dadi rojo
Dadi Wali yo dadi rojo
(2 kali)
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
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Joko Tingkir Wali Jowo
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