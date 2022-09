PT Rifan Financindo Berjangka Ekspansi Bisnis di Pakuwon Tower Surabaya

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemulihan ekonomi pasca pandemi di semester II tahun 2022 ini mulai membuat perusahaan kembali mengembangkan kantor pelayannya di gedung perkantoran di Surabaya.

Salah satunya PT Rifan Financindo Berjangka (RFB), yang menunjukkan eksistensinya dalam bisnis perdagangan berjangka komoditi, dengan melakukan ekspansi bisnis membuka kantor keduanya di Pakuwon Tower, Surabaya, Rabu (7/9/2022).

"Dengan kantor baru di Pakuwon Tower ini, menjadikan RFB memiliki total jumlah kantor cabang sebanyak sebelas yang tersebar di seluruh Indonesia dan kedua di Kota Surabaya," kata Suwandi Efendi, Kepala Cabang RFB Pakuwon Tower, Rabu (7/9/2022).

Dirinya bersyukur adanya tambahan kantor cabang kedua di Surabaya, sehingga bisa mendukung dan melayani lebih banyak peminat investasi di bidang perdagangan berjangka komodoti (PBK).

"Semoga dengan adanya kantor di Pakuwon semakin menggelorakan minat masyarakat untuk berinvestasi di PBK,” tambah Suwandi.

Dalam peresmian kantor baru kedua RFB di Surabaya tersebut, tampak hadir, Kadiv RBD PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Jacob Onkowidjojo, Kabag SDM Polres Surabaya AKBP Edi Santoso SH MH, dan beberapa pimpinan cabang pialang.

Sebagai anggota BBJ dan KBI, RFB beberapa kali mendapatkan penghargaan dari dua perusahaan itu.

Pada 2021, RFB kembali meraih predikat pialang terbaik kategori transaksi bilateral dari BBJ.

Penghargaan lain, sebagai pialang berjangka untuk kategori pemenuhan kewajiban keuangan atas kepatuhan pemenuhan margin dari KBI.

Saat memberikan sambutan, Jacob turut mengucapkan selamat atas peresmian kantor baru.

“Dengan berkembangnya perusahaan pialang berjangka, maka akan meningkatkan volume transkasi. Begitupun dengan pembukaan kantor cabang akan bisa memaksimalkan kegiatan perdagangan. Semoga RFB Pakuwon bisa memberikan dukungan positif di industri perdagangan berjangka komoditi sesuai aturan berlaku," ungkap Jacob.

Kegiatan bertema "Bringing Out The Best for Surabaya" ini berlangsung lancar dari pagi hingga siang hari.

Seusai sambutan dari beberapa tamu undangan, acara berlanjut dengan gunting pita dan pemotongan tumpeng oleh para tamu undangan sebagai simbolis diresmikannya RFB Pakuwon.