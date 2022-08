BONEK Prediksi Kemenangan di Laga Selanjutnya via Instagram Persebaya, Singgung Pemain saat Latihan

SURYA.CO.ID - Hanya dengan melihat foto pemain Bajul Ijo latihan, Bonek memprediksi kemenangan untuk laga selanjutnya di Instagram Persebaya.

Tak hanya memprediksi, agaknya itu merupakan harapan Bonek yang disampaikan lewat kolom komentar Instagram Persebaya, agar klub kebanggaan mereka kembali meraih kemenangan.

Melansir unggahan terbaru Instagram Persebaya, Bonek hanya ingin Bajul Ijo kembali mencetak kemenangan meski hanya dengan skor 1-0.

Karena, hanya dengan memastikan lawannya tidak mencetak gol sama sekali, Persebaya Surabaya berpeluangan mengumpulkan tiga poin penuh di tiap pertandingan.

"Back on training with full of smile

Salam satu nyali!"

Berikut komentar Bonek:

"Terlihat semua wajah ceria, pertanda Persebaya menang melawan Bali United"

"Wes gak usah muluk2 setiap match menang 1-0 ae wes cukup"

"Lanjutkan kemenangannya"