Cara Tukar Tiket Persebaya vs PSIS Semarang, Pastikan Sudah 2 Kali Vaksin dan Cek Lokasi Berikut

Tiket Persebaya vs PSIS Semarang sudah dijual meski pertandingan baru akan digelar pekan depan, Selasa (23/8/2022).

SURYA.CO.ID - Berikut cara tukar tiket Persebaya vs PSIS Semarang yang masih berupa e-voucher di beberapa lokasi terpilih.

Bagi Bonek yang sudah memikiki tiket Persebaya vs PSIS Semarang, bisa segera menukarkan e-voucher karena akan ditutup besok, Selasa (23/8/2022).

Karena pertandingan Persebaya vs PSIS Semarang dilakujan besok, maka lebih baik e-voucher tiket ditukarkan hari ini.

Namun, bagi Bonek yang belum memegang tiket Persebaya vs PSIS Semarang, masih ada kesempatan mendapatkannya di situs Persebaya.id atau tiket.com.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada gelaran kompetisi Liga 1 2022, penonton diperbolehkan untuk menyaksikan laga secara langsung di stadion.

Melansir unggahan Instagram Persebaya Surabaya, Bonek diimbau untuk membeli tiket pertandingan sebelum datang ke stadion.

Selain itu, tiket juga perlu ditukarkan dalam bentuk fisik ke beberapa Persebaya Store terdekat.

"JANGAN LEWATKAN LAGA KLASIK!!

Berjuang Bersama Merebut 3 Poin Di Kandang!!!

.

Ayo dukung langsung Marselino Ferdinan dkk di stadion untuk mengalahkan Taisei Marukawa and the gank!

Dapatkan tiket matchday 6 antara Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang mulai hari ini.

.

Tiket sudah bisa dibeli di applikasi tiket.com, website tiket.com, website persebaya.id dan applikasi Persebaya Selamanya.

.

Ojo lali pertandingane dino , Selasa, 23 Agustus 2022 lur! Kuota terbatas yo rek. Eleng yo rek, tuku tiket cuma di platform resmi.

.

#NoTicketNoGame

Salam satu nyali !

WANI !"

Untuk dapat menonton dan mendukung Persebaya Surabaya secara langsung, berikut cara beli tiket Persebaya vs PSIS Semarang.

