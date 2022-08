BONEK Beri Apresiasi untuk Gol Pertama Silvio Junior di Instagram Persebaya, Manajemen Surati PT LIB

SURYA.CO.ID - Meski Persebaya Surabaya gagal meraih poin penuh saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (14/7/8/2022) kemarin, namun Bonek tetap memberikan apresiasi pada klub kebanggan mereka lewat komentar di Instagram Persebaya.

Apresiasi itu diberikan Bonek lewat komentar Instagram Persebaya pada Silvio Junior, pemain asing yang mencetak gol pertama untuk membalas Madura United.

Bahkan, Bonek juga membela Silvio Junior yang golnya sempat dianulir oleh wasit lantaran dianggap tidak sah.

Seperti diketahui, pertandingan Persebaya vs Madura United kemarin berakhir seri dengan skor 2-2.

Madura United dengan segala kekuatannya mampu menahan imbang Persebaya Surabaya di hadapan Bonek.

Gol pertama pada laga itu dihasilkan oleh Madura United berkat tendanngan Lulinha di menit awal pertandingan.

Tak mau tertinggal, Persebaya memberikan gol balasan pada menit ke-28 oleh Silvio Junior dan Sho Yamamoto di menit ke-49.

Hampir saja Persebaya Surabaya melakukan selebrasi kemenangan, kedua gol itu kemudian disusul oleh Madura United lewat tendangan Cleberson (90+3).

Pada unggahan terbaru Instagram Persebaya, mereka memberikan ucapan selamat pada Silvio Junior karena telah mencetak gol pertamanya untuk Persebaya Surabaya saat melawan Madura United.

