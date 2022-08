BIODATA Jungkook BTS yang Kejutkan Penggemar dengan Foto Misterius, Ada Darah di Sudut Bibir

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Jungkook BTS yang bikin penggemar penasaran setelah merilis foto misterius, Kamis (11/8/2022) malam.

Melalui akun Twitter resmi BTS, Jungkook merilis sebuah foto misterius yang memperlihatkan dirinya dalam keadaan berdarah.

Foto blurry itu menampakkan Jungkook BTS memakai pakaian putih dan terdapat noda darah di sudut bibirnya.

Baca juga: J-Hope BTS Sukses Lakukan Debut Stage di Festival Lollapalooza Chicago, Tampil Selama Sejam

Penggemar yang mengetahui foto itu memberikan respon cukup kaget. Selain karena foto, ini tidak masuk dalam rencana.

Artinya, penggemar yang dijuluki sebagai ARMY, sama sekali tidak tahu mengenai perilisan ini.

Beberapa penggemar di media sosial Twitter menduga bahwa Jungkook akan merilis foto hasil karyanya yang telah dikurasi oleh dirinya sendiri untuk dipamerkan.

Hal itu merujuk pada hashtag atau tanda pagar yang disertakan Jungkook saat mengunggah foto tersebut.

Jungkook menuliskan "Me, Myself, and Jungkook", "Photo_Folio", dan "Editor_JK".

Penggemar kemudian berspekulasi dengan tagra tersebut serta hobi memotret Jungkook.

Sehingga, bukan tidak mungkin Jungkook akan menggelar pameran foto hasil bidikannya.