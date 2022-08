J-Hope BTS Sukses Lakukan Debut Stage di Festival Lollapalooza Chicago, Tampil Selama Sejam

SURYA.CO.ID - J-Hope BTS sukses tampil di festival musik Lollapalooza Chicago pada, Minggu (31/7/2022) waktu setempat atau Senin (1/8/2022) waktu Indonesia.

Penampilan J-Hope BTS di panggung Lollapalooza sekaligus menjadi penanda debut stage rapper BTS itu.

Selama satu jam penuh, J-Hope BTS memberikan penampilan yang mengejutkan di hadapan penonton festival juga ARMY yang datang dalam acara tersebut.

Bagaimana tidak terkejut, J-Hope BTS memberikan penampilan yang sangat berbeda dengan dirinya saat bersama BTS.

Dalam panggung Lollapalooza, J-Hope tampil dengan konsep dark dan merepresentasikan dirinya sendiri.

Tak hanya itu, dia juga memberikan penampilan spesial dengan mendatangkan Becky G saat duet lagu Chicken Noodle Soup.

Selain menampilkan lagu-lagu dalam album terbarunya, Jack In The Box, J-Hope juga menampilkan beberapa lagu hits lawanya seperti MAMA, EGO, dan beberapa lagu dalam Mixtape Hope World.

Lollapalooza merupakan festival musik yang sudah ada selama 31 tahun dengan menghadirkan lebih dari 100 artis. J-Hope hari ini mencatat rekor sebagai artis dengan penjualan tiket tertinggi dalam sejarah Lollapalooza.

Official merch J-Hope sold out dalam beberapa jam dan menjual senilai $1 Juta. J-Hope juga memiliki "Official j-hope Merchandise Store" di LollaPalooza

Konser j-hope di Lollapalooza dimulai lebih awal yaitu 10 menit, sehingga konser berlangsung selama 1 Jam 10 menit dan membawakan 21 lagu.

Lagu yang dibawakan oleh j-hope dari album Jack In The Box, mixtape HopeWorld, lagu solo dari album BTS, dan juga Chicken Noodle Soup feat Becky G yang datang ke LalloPalooza untuk tampil bareng dengan j-hope.

Yang lebih membanggakan adalah j-hope berhasil menyelesaikan konsernya selama 1 Jam 10 menit dengan lagu full Korea dan fanchant yang menggelenggar sebanyak 200 ribu penonton yang hadir, dan tak hanya itu LalloPalooza juga menanyangkan secara live di Weverse dengan total penonton 11,2 Juta.

