Look Ala Aurel Hermansyah, Makeup Wedding yang Banyak Dipilih Pengantin Milenial

Makeup look ala Aurel Hermansyah

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Tren makeup modifikasi belakangan ini semakin naik daun.

Tak hanya penggabungan antara makeup-makeup tradisional dan modern, improvisasi bermakeup juga banyak dicoba.

Seperti konsep makeup wedding ala Aurel Hermansyah yang belakangan jadi kiblat makeup para pengantin milenial.

Menghadirkan total look yang edgy dan simpel, makeup ala Aurel banyak disukai.

Berbeda dengan makeup wedding kebanyakan yang memodifikasi konsep tradisional menjadi lebih modern, makeup ala Aurel justru hadir dalam konsep out of the box.

Bagaimana tidak, penataan rambut ala pengantin tradisional yang biasanya 'bersih' di bagian wajah (tidak ada rambut menutupi wajah) justru dibuat berbeda.

Makeup ala Aurel menampilkan poni yang menjuntai di sisi kanan dan kiri dengan ciri khas rambut belah tengahnya.

"Kalau makeup pengantin biasanya bagian wajah itu 'clean' dari rambut, bahkan ada yang disanggul supaya rapi. Namun makeup ala Aurel ini justru ada poni yang menjuntai pada dua sisi," kata Makeup Artist Kediri, Karin Rekhananda, Selasa (12/7/2022).

Pemilik Karina Wedding Gallery ini menuturkan, kedua poni gantung inilah yang menjadi ciri khas tatanan makeup dan hairdo ala Aurel.

Makeup ala Aurel juga menonjolkan rambut belah tengah yang sama rata. Tujuannya, supaya kedua poni tampak sejajar dan imbang.