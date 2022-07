Ikuti Tren Belanja Makanan dan Minuman Online, PT Imaji Cipta Rilis 3 Aplikasi Berbasis F&B

habibur rohman/surya.co.id

Founder Moopo, IRG, Kam5ia, Tichard Andrea (baju hitam), Ketua Apkrindo DPD JATIM Tjahjono Haryono (batik), Vice President Kantor Fungsional Perbankan Transaksi Surabaya PT BCA, Tbk Wirya Setiawan (baju putih) dan Fleet Region Borzo Rizky Permana pada peluncuran aplikasi IRG, KAM5IA & MOOPO, Kamis (7/7/2022). Aplikasi dari PT Imaji Cipta ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kuliner konsumen untuk Dine In, Delivery, Take Away, membuka dan menerima pesanan dengan cara PO (pre order), serta bisa untuk reservasi di restoran dan cafe di Indonesia.