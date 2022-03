Daftar Statistik Ciro Alves yang Dinilai Cocok dengan Tipe Persebaya, Kumpulkan 55 Gol Sejak 2008

SURYA.CO.ID - Inilah daftar statistik Ciro Alves, striker yang dikabarkan akan hengkang dari Persikabo 1973 dan merapat ke Persebaya Surabaya.

Ciro Alves dikabarkan segera hengkang dari Persikabo 1973 setelah unggahannya di Instagram mengisyaratkan hal tersebut.

Melalui unggahan Instagram pribadi, Ciro Alves tampak mengucapkan terima kasih pada Persikabo karena telah mendukungnya.

"Thanks to all the Persikabo fans for all this time.. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story" tulis Ciro Alves seperti dikutip dari akun instagram resmi @Ciroofficial.

Ini bukan kali pertama Ciro Alves mengisyaratkan perpisahan melalui Instagram miliknya.

Pada akhir 2021 lalu, hal serupa juga pernah disampaikan di Instagram Ciro Alves, yang kemudian tak hanya menarik perhatian pendukung Persikabo 1973, namun juga Persebaya Surabaya.

Hal itu lantaran teknik permainan yang digunakan Ciro Alves di tiap pertandingan dinilai sesuai dengan kebiasaan Persebaya yakni, ngeyel dan ngosek.

Persebaya Surabaya pantas memperebutkan jasa pemain asal Brasil tersebut. Pasalnya, Ciro mencetak banyak gol bersama TR-Persikabo, yakni 17 gol dan 5 assist musim ini.

Peluang Persebaya untuk merekrut Ciro Alves juga tentu terbuka lebar. Ini karena sang pemain sudah berpamitan dengan timnya.

Awal Isu Ciro Alves ke Persebaya Surabaya