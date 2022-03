Biodata Ciro Alves yang Dirumorkan Bakal Merapat ke Persebaya Surabaya, Sudah Pamitan ke Persikabo

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Ciro Alves, pemain yang dirumorkan bakal merapat ke Persebaya Surabaya setelah berpamitan kepada Persikabo.

Diberitakan sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Ciro Alves menuliskan pesan perpisahan kepada seluruh skuatnya.

"Thanks to all the Persikabo fans for all this time.. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story," tulis Ciro Alves seperti dikutip dari akun instagram resmi @Ciroofficial

(Terima kasih untuk semua fans Persikabo untuk selama ini. Kalian semua luar biasa! Masih ada 6 pertandingan sisa untuk akhir dari kisah ini).

Sejak itu, sosok Ciro Alves kembali disebut-sebut layak bergabung Persebaya Surabaya.

Kabar tersebut mencuat dari unggahan di sejumlah akun media sosial suporter klub berjuluk Bajol Ijo, beberapa waktu lalu.

Bahkan, terdapat akun pendukung Persebaya yang menjamin kedatangan Ciro Alves ke Persebaya bukan hanya sekedar rumor.

Alhasil, tak sedikit suporter yang terpancing sehingga mereka menyerbu kolom komentar Instagram sang pemain @cirooficial.

Ketertarikan suporter tak lepas dari karakter Ciro Alves yang dikenal ngeyel saaat dia atas lapangan.

Hal ini dianggap sesuai dengan ciri khas gaya permaian Persebaya.