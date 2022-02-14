Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah Arab, Latin dan Artinya
Lirik sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah arab, latin dan terjemahan. Lirik sholawat nabi muhammad SAW
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah dalam bahasa Arab, latin dan terjemahan.
Ya Sayyidi Ya Rasulallah (Arab-latin)
يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهْ
يَا مَنْ لَهُ الْجَاهُ عِنْدَ اللّٰهْ
Ya sayyidii yaa Rasulullah
yaa man lahul jaah 'indallah
إِنَّ الْمُسِيْئِيْنَ قَدْ جَاؤُكْ
لِلذَّنْبِ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهْ
Innal musi-iina qod jaa-uk, lidzanbi yastaghfirunallah
يا سَيِّدَ الرُّسْلِ هَادِيْنَا
هَيَّا بِغَارَهْ إِلَيْنَا الْآنْ
Yaa sayyidar rusli haadiina, hayyaa bighooroh ilaynal aan
يَا هِمَّةَ السَّادَاتِ الْأَقْطَابْ
مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ
Yaa himmatas saadaatil aqthoob, ma'aadinas shidqi was sirri
نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ
Naadil muhaajir shofiyyallah, dzaakabnu 'iisa abassaadaat
ثُمَّ الْمُقَدَّمْ وَلِيَّ اللّٰهْ
غَوْثَ الْوَرَى قُدْوَةَ الْقَادَاتْ
Tsummal muqoddam waliyallah, ghautsul wara qudwatal qoodaat
ثُمَّ الْوَجِيْهَ لِدِيْنِ اللّٰهْ
سَقَّافَنَا خَارِقَ الْعَادَاتْ
Tsummal wajiiha lidiinillah, saqqoofanaa khooriqal 'aadaat
اَلسَّيِّدَ الْكَامِلَ الْأَوَّابْ
اَلْعِيدْرُوسْ مُطَهَّرَ الْقَطْرِ
Assayyidal kaamilal awwaab, al'iidruus mutohharal qothri
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