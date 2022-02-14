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Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah Arab, Latin dan Artinya

Lirik sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah arab, latin dan terjemahan. Lirik sholawat nabi muhammad SAW

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - sholawat Nabi 

SURYA.CO.ID - Berikut sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah dalam bahasa Arab, latin dan terjemahan.

Ya Sayyidi Ya Rasulallah (Arab-latin)

يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهْ
يَا مَنْ لَهُ الْجَاهُ عِنْدَ اللّٰهْ
Ya sayyidii yaa Rasulullah
yaa man lahul jaah 'indallah

إِنَّ الْمُسِيْئِيْنَ قَدْ جَاؤُكْ
لِلذَّنْبِ يَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهْ
Innal musi-iina qod jaa-uk, lidzanbi yastaghfirunallah

يا سَيِّدَ الرُّسْلِ هَادِيْنَا
هَيَّا بِغَارَهْ إِلَيْنَا الْآنْ
Yaa sayyidar rusli haadiina, hayyaa bighooroh ilaynal aan

يَا هِمَّةَ السَّادَاتِ الْأَقْطَابْ
مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ
Yaa himmatas saadaatil aqthoob, ma'aadinas shidqi was sirri

نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ
Naadil muhaajir shofiyyallah, dzaakabnu 'iisa abassaadaat

ثُمَّ الْمُقَدَّمْ وَلِيَّ اللّٰهْ
غَوْثَ الْوَرَى قُدْوَةَ الْقَادَاتْ
Tsummal muqoddam waliyallah, ghautsul wara qudwatal qoodaat

ثُمَّ الْوَجِيْهَ لِدِيْنِ اللّٰهْ
سَقَّافَنَا خَارِقَ الْعَادَاتْ
Tsummal wajiiha lidiinillah, saqqoofanaa khooriqal 'aadaat

اَلسَّيِّدَ الْكَامِلَ الْأَوَّابْ
اَلْعِيدْرُوسْ مُطَهَّرَ الْقَطْرِ
Assayyidal kaamilal awwaab, al'iidruus mutohharal qothri

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ya sayyidi ya rasulallah lirik
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