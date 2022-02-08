Lirik Thohal Basyir Tulisan Arab dan Latin, Viral di TikTok
Berikut lirik Thohal Basyir yang viral di TikTok tulisan arab dan latin.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
CANVA
Lirik Thohal Basyir
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Thohal Basyir, qasidah yang sedang viral di TikTok dengan tagar sholawat
Berikut lirik Thohal Basyir selengkapnya.
هذه القصيدة يكاد من شدة
Ya Robbi Sholli Alal Mukthar Thohal Basyir
واغفرلناكلّ زلّه وامح ما في النّظير
waghfir lana kulla zallah wamhu ma finnadhir
يكاد من شدة اشواقى فؤادى يطير
Yakadu min syiddati-sywagi fu-adi yathir
إلى الحبيب الذى حبه سكن فى الضمير
Ilal habibilladzi hubbuh sakan fidl-dlomir
متى متى يأذن المولى لنا بالمسير
Mata mata ya,dzanul maula Iana bil masir
نزور خير الورى المختار طه البشير
Nazur khoirol Warol mukhtar Thohal basyir
نزور قبره ونتعطر بذاك العبير
Nazur gobroh wa nat'aththor bidzakal 'abir
ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير
Wa yaftahullah lana babal 'athayal kabir
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