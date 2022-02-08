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Lirik Thohal Basyir Tulisan Arab dan Latin, Viral di TikTok

Berikut lirik Thohal Basyir yang viral di TikTok tulisan arab dan latin.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Lirik Thohal Basyir 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Thohal Basyir, qasidah yang sedang viral di TikTok dengan tagar sholawat

Berikut lirik Thohal Basyir selengkapnya.

 هذه القصيدة يكاد من شدة 
Ya Robbi Sholli Alal Mukthar Thohal Basyir

واغفرلناكلّ زلّه وامح ما في النّظير
waghfir lana kulla zallah wamhu ma finnadhir

يكاد من شدة اشواقى فؤادى يطير 
Yakadu min syiddati-sywagi fu-adi yathir‏

إلى الحبيب الذى حبه سكن فى الضمير 
Ilal habibilladzi hubbuh sakan fidl-dlomir‏

متى متى يأذن المولى لنا بالمسير 
Mata mata ya,dzanul maula Iana bil masir‏

نزور خير الورى المختار طه البشير 
Nazur khoirol Warol  mukhtar Thohal basyir

نزور قبره ونتعطر بذاك العبير 
Nazur gobroh wa nat'aththor bidzakal 'abir‏

ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير 
Wa yaftahullah lana babal 'athayal kabir‏

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