One Up Organizer dan MSI Gelar MGA University Championship 2 dan Senior High School Ultimate Battle

One Up Organizer melalui One Up Campus Tour bersama dengan MSI akan kembali menggelar MSI Gaming Arena (MGA) University Championship Season 2 pada bulan Januari 2022 mendatang.

SURYA.co.id | SURABAYA - One Up Organizer melalui One Up Campus Tour bersama dengan MSI akan kembali menggelar MSI Gaming Arena (MGA) University Championship Season 2 pada bulan Januari 2022 mendatang.

Serupa dengan pertandingan season pertama, MGA University Championship membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan panggung esports professional untuk game VALORANT di Indonesia.

Michael Liang, Country Manager MSI Indonesia mengatakan, season 2 ini digelar kembali setelah menyaksikan antusiasme luar biasa dari para peserta MGA University Championship Season 1.

"Kami melihat antusiasme peserta di mana tim-tim terbaik dari berbagai universitas di Indonesia berkompetisi memperebutkan gelar juara dalam turnamen VALORANT ini, kali ini MSI kembali lagi menghadirkan turnamen VALORANT MGA University Championship Season 2,” katanya, Kamis (16/12/2021).

Ia menuturkan, pada season pertama, MGA University Championship mendapatkan sambutan serta antusiasme yang luar biasa hingga diikuti oleh total 262 tim dari seluruh kampus yang ada di Indonesia.

”Dalam MGA University Championship Season 2 ini kami juga memberikan hadiah tambahan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para peserta, dan berharap para peserta juga semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam turnamen ini dan juga turnamen MGA VALORANT selanjutnya," ungkapnya.

Sementara itu, Edwin, VP of Business Development One Up Organizer mengatakan, pada season kedua ini, pihaknya semakin optimis bahwa MGA University Championship akan semakin berkembang dan bahkan bisa menggapai lebih banyak lagi talenta-talenta dari tingkat universitas untuk masuk dalam ekosistem game VALORANT.

Di musim baru ini, bersamaan dengan MGA University Championship, untuk pertama kalinya, para siswa Sekolah Menengah Atas dapat mencicipi turnamen professional VALORANT dan menunjukkan bakat dan kemampuannya dengan berpartisipasi dalam MGA Senior High School (SHS) Ultimate Battle, yang juga merupakan bagian dari MGA University Championship.

“Kami juga melihat potensi yang besar dari para penggemar VALORANT yang masih berada di Sekolah Menengah Atas. SHS Ultimate Battle ini diharapkan dapat memberikan wadah bagi para pemain VALORANT yang masih berada di Sekolah Menengah Atas serta membantu melatih mereka, baik secara kemampuan maupun mental dalam skena kompetitif VALORANT”, ujar Edwin.

Periode registrasi MGA University Championship Season 2 dan SHS Ultimate Battle akan dibuka serentak bersamaan dengan di seluruh Indonesia mulai tanggal 19 Desember 2021 hingga 9 Januari 2022 di website campustour.oneup.co.id dan mengundang mahasiswa mahasiswi serta murid-murid SMA untuk mengikuti kompetisi ini.