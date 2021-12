Jadwal M3 World Championship Hari Ini 13 Desember 2021: Nafas Terakhir Onic di Lower Bracket Playoff

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal M3 World Championship hari ini, Onic esports hadapi Team SMG di babak lower bracket playoff, Senin (13/12/2021)

Piala Dunia Mobile Legends atau M3 World Championship memasuki hari ketiga.

Kali ini, empat pertandingan lower bracket akan digelar.

Beda dengan upper bracket, tim yang kalah di lower bracket bakal langsung tersisih dan harus pulang.

Pertandingan yang dijalani pun lebih sedikit dengan sistem Best of Three atau BO3.

Perwakilan Indonesia, Onic esports bakal bertaruh nafas terakhir di babak lower bracket.

Usai gagal total di penyisihan grup, Drian Cs sudah dihadapkan dengan jalan terjal.

Tim berlogo landak itu kini harus melawan jawara asal Malaysia yaitu Team SMG.

Jalan ini makin sulit usai Blacklist International secara mengejutkan ditundukkan oleh BTK di upper bracket.