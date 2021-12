M3 World Championship: Sistem Bracket, Grup, Roster dan Tim yang Berebut Hadiah Rp 11,5 Miliar

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Sistem bracket M3 World Championship, penyisihan grup dan daftar pemain tim yang akan berebut prizepool senilai Rp 11,5 Miliar.

M3 World Championship atau Piala Dunia Mobile Legends bakal mulai digelar mulai besok, Senin (6/12/2021).

Sebanyak 16 tim akan memperebutkan gelar juara bergengsi di pentas tertinggi esports Mobile Legends.

Bagaimana menemukan satu tim terbaik yang akan memperoleh gelar juara M3 World Championship? Berikut SURYA.co.id merangkumnya.

Babak Penyisihan Grup (BO1)



Babak penyisihan grup kali ini akan dibagi menjadi 4 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim.

Adapun pembagian grup telah dilakukan dan dapat disaksikan detailnya pada link berikut ini: Link Grup

Pada babak ini, tiap tim di grup yang sama akan saling berhadapan.

Tiap pertandingan penyisihan grup ini hanya akan dilakukan dengan sistem BO1 atau Best Of One.