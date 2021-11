Jadwal Konser BTS Permission to Dance on Stage 28 November 2021, Mulai Soundcheck Jam 10.30 WIB

SURYA.CO.ID - Boyband asal Korea Selatan, BTS, akan melangsungkan konser pertamanya di masa pandemi secara offline, yang digelar di SoFi Stadium Los Angeles, Minggu (28/11/2021) waktu Indonesia.

Konser bertajuk Permission to Dance on Stage itu dijadwalkan digelar selama empat hari, mulai 27 dan 28 November 2021, serta 1 dan 2 Desember 2021, waktu Los Angeles.

Lewat media sosial, penggemar BTS, ARMY, sudah membagikan momen mereka di sekitar SoFi Stadium sejak kemarin.

Ada ARMY yang hanya mengabadikan momen di sekitar stadion, ada pula yang ikut mengantre untuk mendapat merch official dari konser Permission to Dance on Stage.

Tak hanya itu, ada beberapa ARMY yang membagikan rekaman audio BTS tengah melakukan rehearsal.

Dari semua video yang diunggah, BTS diperkirakan akan menyanyikan lagu andalan mereka, baik dari album terbaru hingga paling lawas.

Berdasar jadwal yang dibagikan penggemar di Twitter, BTS akan melakukan soundcheck untuk konser pada pukul 10.30 WIB yang kemudian akan dilanjut konser.

Berikut jadwalnya:

- 28 dan 29 November 2021(10.30 WIB)

- 2 dan 3 Desember 2021 (10.30 WIB)

Perwakilan dari Big Hit Music sempat mengatakan, cukup sulit mengadakan konser offline di tengah pandemi.