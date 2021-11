Kemungkinan BTS Konser di Indonesia Tahun 2022 Terbuka, Prediksi Harga Tiket Dijual Mulai 900 Ribu

SURYA.CO.ID - Kemungkinan BTS akan menggelar konser di Indonesia tahun 2022 semakin terbuka lebar.

Hal itu lantaran penangguhan pendaftaran wajib militer untuk member BTS hingga usia 30 tahun, agaknya telah disetujui.

Maka, dengan disetujuinya penangguhan tersebut, membuat anggota tertua BTS, Kim Seokjin, dapat tetap beraktivitas bersama grup hingga tahun 2022 atau sebelum ulang tahunnya pada 4 Desember.

Baca juga: Jadwal BTS Jelang Akhir Tahun: Konser PTD Los Angeles hingga Tampil di MAMA 2021

Kesempatan penundaan pendaftaran wajib militer ini tidak serta merta dilakukan oleh BTS.

Sebelumnya, hal tersebut telah menjadi perbincangan pemerintah Korea Selatan.

Majelis Nasional Korea Selatan telah memasukkan orang-orang yang berkontribusi dalam peningkatan status dan martabat negara dalam bidang budaya dan seni populer, berhak mendapatkan kesempatan untuk menunda pendaftaran tersebut.

Undang-Undang tersebut memungkinakn BTS untuk menunda pendaftaran wajib militer mereka hingga member berusia 30 tahun.

Terlebih, seluruh anggota BTS pun telah mendapat The Hwagwan Order of Cultural Merit, yang merupakan penghargaan budaya kelima dari Presiden Moon Jae In.

Penggemar kemudian berspekulasi, dengan adanya perpanjangan aktivitas grup hingga akhir tahun 2022, maka BTS memungkinkan untuk melakukan konser di beberapa negara.

Salah satu yang paling menunggu kehadiran boygroup kelas dunia itu adalah, Indonesia.