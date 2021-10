BTS Dikabarkan Ajukan 7 Nominasi di Grammy Awards 2022, Ada Butter hingga Permission to Dance 

SURYA.CO.ID - BTS, boygroup asal Korea Selatan dikabarkan mengajukan tiga karya mereka dalam tujuh nominasi Grammy Awards 2022.

Kabar ini pertama kali muncul di komunitas penggemar dan belum mendapatkan konfirmasid ari Bighit Music, selaku agensi dari BTS.

Menurut kabar, ada tujuh nominasi yang coba diajukan oleh BTS dengan karya mereka di antaranya, "BE" untuk nominasi Album of The Year, Best Pop Vocal Album, dan Engineered Non-Classical; "Butter" untuk Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Duo/Group Performance; dan "Permission to Dance" untuk Best Music Video.

Dilansir dari Kompas TV, BTS akan bersaing dengan 24kGoldn dan Iann Dior dengan 'Mood', Doja Cat dan SZA dengan 'Kiss Me More', The Kid LAROI dan Miley Cyrus dengan 'Without You', serta Lozzo dan Cardi B dengan 'Rumor'.

Pada Grammy Awards sebelumnya, BTS berhasil masuk nominasi Album of the Year, Best Engineered Album, Non-Classical, dan Best Pop Vocal Album lewat album 2020 mereka bertajuk 'Map of the Soul:7'.

Selain itu, single 'Dynamite' masuk kategori Song of the Year, Record of the Year, Best Music Video, dan Best Pop Duo/Group Performance.

Sayangnya, grup yang digawangi oleh tujuh member yakni V, RM, Jungkook, Jimin, Suga, J-Hope, dan Seokjin ini belum membawa pulang juara.

Melihat pencapaian sebelumnya, belum diketahui apakah BTS akan mengantongi beberapa nominasi sekaligus di ajang penghargaan terbeken ini.

Sebagai informasi, single 'Butter' dari BTS dirilis pada Mei 2021 dan telah mencetak berbagai prestasi.

Lagu ini berhasil menempati puncak Billboard Hot 100 selama 10 minggu dan masuk ke deretan lagu terpopuler di Amerika Serikat.

