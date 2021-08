Ucapan Manis Nadya ke Lord Adi yang Tereliminasi dari Top 3 MasterChef Indonesia 8: Aku Menyayangimu

SURYA.CO.ID - Nadya Masterchef Indonesia 8 lagi-lagi harus rela kehilangan orang yang ia sayang tersingkir dari kompetisi.

Sebelumnya, Nadya kehilangan Bryan yang tersingkir di babak 5 besar MasterChef Indonesia Season 8.

Kini, Nadya harus merelakan Lord Adi meninggalkan Galeri Masterchef Indonesia 8 di babak tiga besar alias Top 3.

Diketahui, Suhaidi Jamaan alias Lord Adi gagal head to head dengan Nadya di pressure test terakhir Masterchef Indonesia 8, Minggu (21/8/2021).

Adi gagal melaju ke babak grand final setelah dessert alpukat yang ia buat dinilai terlalu asin bagi juri.

Tak lama setelah Lord Adi pulang, Nadya mengunggah foto dirinya bersama Lord Adi di Galeri Masterchef Indonesia.

Mulanya, Nadya mengucapkan terima kasih dan merasa terhomat dapat berduel dengan pria asal Tanah Datar tersebut.

Ia juga menuliskan ucapan manis yang spesial ditujukan kepada Lord Adi.

Berikut ucapan manis Nadya untuk Lord Adi.

"Dear Lord Adi the Time Keeper, I still cannot believe it that im going through the final. You know i love you! Thank you for the fun and laugh throughout the competition. Will miss you, it’s an honor Lord @adi.mci8. (Teruntuk Lord Adi, pengendali waktu. Aku masih tidak percaya aku melaju ke final. Kamu tahu aku menyayangimu! Terima kasih atas kesenangan dan tawa saat kompetisi. Aku akan merindukanmu, ini sebuah kehormatan Lord @adi.mci8)," tulisnya.