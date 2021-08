Juragan 99 Salurkan Paket Sembako untuk Warga Kota Pasuruan Terdampak Pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Juragan 99 Gilang Widya Permana, Crazy Rich asal Malang menyalurkan bantuan paket sembako untuk Kota Pasuruan.

Tak hanya itu, bantuan juga disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo melalui Juragan 99 Corp.

Bantuan ini diterima langsung Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf(Gus Ipul) dan perwakilan dari Pemkot Probolinggo dan Pemkab Pasuruan, Sabtu (14/8/2021) pagi.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengucapkan terima kasih kepada Gilang dan keluarga besar Juragan 99 corp yang memberikan bantuan ini.

Gus Ipul berharap, apa yang dilakukan juragan 99 Corp ini bisa ditiru oleh masyarakat lain untuk mempekuat dan membantu sesama yang membutuhkan.

"Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun Kota," katanya.

Ia menyampaikan, pihaknya sudah memiliki data by name by addres yang belum mendapatkan bantuan.

"Jadi insyallah bantuan ini bermanfaat dan tepat sasaran," ungkapnya.

Gilang Widya Permana mengaku kurang pas jika tidak memberikan bantuan untuk kota kelahirannya.

Ia sudah berkeliling membagikan bantuan ini ke daerah lain.

Mulai dari Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya.

"Saya ingin memberikan sumbangsih untuk kota kelahiran saya," katanya.

Ia berharap bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang mendapatkan dan semoga tepat sasaran.

"Isinya paket sembako ini lengkap. Ada beras, gula dan lain sebagainya Ada juga masker dan handsanitizer untuk memperkuat masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan," pungkas dia.

