Selama Pandemi Covid-19, 70 Anak di Kota Kediri Kehilangan Orangtua

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pandemi Covid 19 di Kota Kediri mengakibatkan 70 anak yang kehilangan orang tuanya.

Anak-anak yang kehilangan orangtuanya telah mendapatkan perhatian dari Pemkot Kediri.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Triyono Kutut menjelaskan, anak-anak yang terdampak Covid-19 dan kehilangan orang tuanya ini berasal dari 44 kepala keluarga (KK).

"Ada 4 anak yang kehilangan kedua orang tuanya, serta sisanya sebanyak 66 anak lainnya kehilangan salah satu orangtua,” jelas Triyono Kutut, Kamis (12/8/2021).

Sementara berdasarkan data Satgas Covid Kota Kediri bulan Juli 2021 diketahui sebanyak 291 anak dan pemuda di Kota Kediri pada rentang usia 0-25 tahun telah terpapar Covid.

Pemkot Kediri telah menyiapkan akses penyembuhan bagi anak-anak dengan perawatan di isolasi mandiri terpusat (Isoter) yang berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kediri.

Anak-anak yang menjalani isolasi tetap diperhatikan hak bermainnya.

Hingga 11 Agustus 2021, telah tercatat 8 anak yang menjalani isolasi terpusat, dengan 5 di antaranya sudah diperbolehkan pulang.

Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memastikan anak-anak yang terdampak pandemi Covid-19 mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota Kediri.

Karena anak-anak terdampak Pandemi Covid perlu mendapat dukungan dan Pemkot Kediri akan hadir membantu.

“Kami memperhatikan pendidikan anak-anak ini, kesehatannya, kondisi psikologisnya, data kependudukannya juga kebutuhan pokoknya," jelasnya.

Dikatakan, dinas terkait sudah memiliki data by name by address anak-anak ini.

Dalam waktu dekat akan dirumuskan apa saja kebutuhan dasar yang perlu disiapkan.

Kantor Dinas Sosial bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, dan Dispendukcapil akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan dari segala aspek yang dibutuhkan anak-anak tersebut.

