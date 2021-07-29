Lirik Sholawat
Lirik Adfaita versi Ai Khodijah Tulisan Arab - Latin
Sholawat Adhfaita 'alal khusnil 'abqa, Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa, Hasin ya rabbulana khulqa.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Lantunan lagu sholawat Adfaita versi Ai Khodijah, sedang viral di TikTok.
Liriknya adfaita alal khusnil abqa falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa, hassin yaa rabbulanal khuluqa.
Simak lirik Adfaita lengkap tulisan arab, latin dan terjrmahan berikut, selengkapnya.
Lirik Adfaita
اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا
Adhfaita `alal khusnil `abqa
فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا
Hasin ya rabbulanal khulqa
طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا
Thahirhu falaa nahwa nazaqa
اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا
Adhfaita `alal khusnil `abqa
فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa
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