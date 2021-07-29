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Lirik Sholawat

Lirik Adfaita versi Ai Khodijah Tulisan Arab - Latin

Sholawat Adhfaita 'alal khusnil 'abqa, Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa, Hasin ya rabbulana khulqa.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Lantunan lagu sholawat Adfaita versi Ai Khodijah, sedang viral di TikTok.

Liriknya adfaita alal khusnil abqa falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa, hassin yaa rabbulanal khuluqa.

Simak lirik Adfaita lengkap tulisan arab, latin dan terjrmahan berikut, selengkapnya.

Lirik Adfaita

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا
Adhfaita `alal khusnil `abqa

فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa

حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا
Hasin ya rabbulanal khulqa

طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا
Thahirhu falaa nahwa nazaqa

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا
Adhfaita `alal khusnil `abqa

فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
Falwardu tadhawwa'a wa'tanaqa

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Lirik Sholawat Adfaita
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