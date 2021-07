Sosok Abdulism Kampung Inggris yang Meninggal Karena Covid, Tiktokers Kondang Sering Bagi Ilmu

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut sosok Abdulism Kampung Inggris, pengguna TikTok yang cukup dikenal warganet.

Abdul merupakan seorang pengajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Jawa Timur.

Selain mengajar di Kampung Inggris, Abdul juga membagikan ilmunya secara cuma-cuma melalui video TikTok.

Baca juga: Sosok Pria yang Diminta Menjaga Amanda Manopo oleh Ibunda Sebelum Meninggal, Bukan Billy Syahputra

Ia pun cukup aktif menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah warganet kepadanya.

Namun, Abdul dikabarkan meninggal dunia akibat Covid-19 pada Rabu 28 Juli 2021.

Hal itu diketahui melalui unggahan akun @kampunginggris.riverside.

"Innalilahi wainnailaihi rojiun. Hopely you can find your way now and forever



Dul...hanya dg mengaminkan setiap doa yg mengalir disini yg bisa aku lakukan. Maaf ga bisa mengantar kamu ke rumah abadimu di Probolinggo...

Masih ingat apa yg dulu kamu bilang "apapun yg terjadi nanti sir...kita akan tetap jadi saudara"

Dan kamu skg pergi duluan.. It's been a long day without you my friend