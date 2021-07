Biodata Mikha Tambayong Artis yang Baru Lulus S2 Harvard University: Kekasih Deva Mahendra

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Mikha Tambayong, artis yang baru saja lulus S2 di Harvard University.

Kekasih Deva Mahendra itu mengunggah momen kelulusannya melalui instagram pribadinya, @miktambayong.

Mengunggah foto lengkap dengan bunga dan sertifikat, Mikha terlihat tersenyum dan menulis pesan tentang gelar baru yang kini diraihnya setelah menjalani kuliah dan kursus singkat di Harvard University.

"Maudy Mikha Maria Tambayong, S.H., MM, with International Graduate Program and additional short course concentrating in contract law, both from Harvard University," tulis @miktambayong.

Hal yang mengharukan, gelar dan juga keberhasilannya itu dipersembahkan Mikha untuk ibunya. Seperti diketahui, ibunda Mikha, Deva Malaihollo, meninggal dunia pada Minggu (3/3/2019).

"Dan ini untuk Mama saya..kita berhasil," tulis Mikha.

Mikha merasa beruntung bisa mendapat kesempatan kuliah di Harvard University, serta bertemu banyak orang hebat dari berbagai negara.

Meskipun akhirnya harus menjalani kuliah online dan tidak sempat merasakan kuliah langsung di Inggris, belum lagi ditambah adanya perbedaan waktu dua negara, Mikha bahagia akhirnya lulus S2 seperti yang keinginan ibunya.

"Saya telah mendapatkan gelar Master saya, di sini, di rumah bersama orang-orang yang saya cintai," tulisnya.