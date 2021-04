Biodata Deva Mahendra Pacar Mikha Tambayong yang Ulang Tahun ke-30, Dapat Ucapan Manis dari Kekasih

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Deva Mahendra, aktor yang diketahui berpacran dengan Mikha Tambayong.

Deva Mahendra menjalin asmara dengan Mikha Tambayong sejak 2020 lalu.

Di ulang tahunnya yang ke-30, Deva Mahendra mendapatkan ucapan manis dari sang kekasih.

Mikha Tambayong turut memuji sosok Deva Mahendra.

Hal itu diungkapkan Mikha melalui unggahan foto berdua di Instagramnya.

"To this sweet and fun soul,

(untuk jiwa yang manis dan menyenangkan ini..

and super talented,

(dan sangat berbakat)

hardworking man with the biggest heart,

(lelaki pekerja keras dengan hati yang besar)

have the happiest birthday.

(selamat ulang tahun)" tulis Mika Tambayong di keterangan fotonya bersama Deva.