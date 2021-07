PPKM Darurat, Bansos Warga Kabupaten Malang Terdampak Covid-19 Belum Cair, Ini Sebabnya

SURYA.CO.ID, MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di wilayahnya pada masa PPKM Darurat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan alasan utama Pemkab belum bisa mencairkan dana bansos karena pendataan penerima bantuan yang belum rampung.

"Ada bansos. Kami sekarang sedang melakukan pendataan by name by address," ujar Wahyu dikonfirmasi, Senin (12/7/2021).

Kata Wahyu pendataan secara menyeluruh dilakukan agar bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Dirinya tak ingin penyaluran bansos disertai polemik.

"Kami sedang mendata biar tepat sasaran. Sumbernya ada yang dari pusat, ada yang juga dari Kabupaten sedang kami bahas diambil Insya Allah dari BTT (belanja tidak terduga)," ujar Wahyu.

Terkait jumlah penerima bansos terdampak Covid-19, Wahyu tidak menerangkan secara gamblang.

Lagi-lagi alasan yang dilontarkan yakni pendataan yang belum rampung.

"Wujudnya (bansos) seperti sembako, lalu dari Dinas Sosial akan ada bantuan langsung bagi mereka kami sedang mendata. Dari pusat nominalnya ada ketentuan langsung, Rp 300 ribu kalau gak salah," kata Wahyu.

Wahyu juga belum bisa memastikan waktu pasti penyaluran bansos bisa diselenggarakan.