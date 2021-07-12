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Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah Tulisan Arab dan Terjemahan

Berikut lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Man lahul jahu indallah.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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istimewa/SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah lengkap arab dan terjemahan.

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله 
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ 
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

 مَعَادِنَ السِّدقِ وَالسِّرِّ 
Ma’âdinas-shidqi was-sirri

ناد المهاجر صفی الله
Nâdil muhâjir shofiyyallâh

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lirik
sholawat
Ya Sayyidi Ya Rasulullah
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