Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulullah Tulisan Arab dan Terjemahan
Berikut lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Man lahul jahu indallah.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
istimewa/SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah lengkap arab dan terjemahan.
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf
مَعَادِنَ السِّدقِ وَالسِّرِّ
Ma’âdinas-shidqi was-sirri
ناد المهاجر صفی الله
Nâdil muhâjir shofiyyallâh
Baca Juga
|Ikuti Trend Digital, Telkomsel East Java Kenalkan Logo Baru
|Polres Gresik Bagikan Paket Sembako kepada Beberapa Janda Sebatang Kara di Kecamatan Kebomas
|Persebaya kembali Berlatih setelah Empat Hari Libur, Coach Aji Santoso Jamin Fisik Pemain Terkendali
|Pesan Penting Pelatih Persebaya Aji Santoso di Hari Suporter Nasional, Bonek Wajib Tahu
|Wawali Surabaya: Mari Hindari Aksi Borong Kebutuhan Obat atau Ditindak Tegas