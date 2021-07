Pesan Marshanda ke Nia Ramadhani yang Terjerat Narkoba, Ungkap Jasa Istri Ardi Bakrie Selama Ini

SURYA.CO.ID - Inilah bukti persahabatan Nia Ramadhani dan Marshanda yang kuat sampai kini.

Saat kini Nia Ramadhani tengah menghadapi masalah setelah ditangkap polisi karena kasus narkoba, Marshanda memberikan dukungan penuh.

Marshanda bahkan siap jika sewaktu-waktu Nia Ramadhani membutuhkan bantuan dan cintanya.

Hatinya juga terbuka untuk mendengarkan dan menjadi sahabat istri Ardi Bakrie tersebut.

Hal itu diungkapkan Marshanda dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, Kamis (8/7/2021).

Diakui Marshanda, selama ini Nia Ramadhani selalu ada untuknya di masa-masa sulitnya.

Karena itu, ketika saat ini berbalik Nia yang mendapat masalah, dia yakin sahabatnya itu bisa melewatinya.

"You were always there for me during my hard times.

I know you are being given this occurrence because God knows you CAN go through this, you can be ok, and be stronger for yourself, your family, and your friends who care about you," tulis Marshanda,

Marshanda menganggap masalah-masalah yang dihadapi sahabatnya tidak lantas membuatnya merasa lebih baik.