Hasil Skor Ceko vs Inggris 0-1: Raheem Sterling Antar The Three Lions Jadi Juara Grup D Euro 2020

SURYA.co.id, - Simak Hasil Skor Ceko vs Inggris berakhir 0-1, gol Raheem Sterling pastikan posisi juara grup D bagi The Three Lions, Rabu (23/6/2021)

Inggris berhasil mengunci posisi puncak klasemen Grup D Euro 2020 setelah mengalahkan Republik Ceko di Wembley Stadium.

Bermain tanpa Mason Mount yang harus menjalani isolasi, Inggris masih bermain cepat dengan mengandalkan Jack Grealish sebagai playmaker.

Walhasil, Inggris unggul lewat lesakkan Raheem Sterling (11') yang berhasil memanfaatkan umpan Grealish.

Meski bermain saling menyerang, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak kedua berakhir.

Hasil Skor Ceko vs Inggris 0-1 untuk keunggulan The Three Lions.

Tambahan tiga poin ini membuat Inggris berhasil lolos ke babak 16 besar Euro 2020 dengan status juara Grup D.

Sementara itu, sosok Raheem Sterling yang bermain di tiga laga beruntun seakan tak tergantikan di skuad besutan Gareth Soutgate.

Ini karena Sterling mencetak kesuluruhan gol Inggris di Euro 2020 ini yaitu dengan catatan dua gol.