Hasil Skor Ceko vs Inggris 0-1: Gol Winger Man City Bawa Keunggulan The Three Lions di Babak Pertama

Hasil Skor Ceko vs Inggris; Gol Raheem Sterling di babak pertama, Rabu (23/6/2021)

SURYA.co.id, - Hasil Skor Ceko vs Inggris berakhir 0-1 untuk keunggulan The Three Lions di babak pertama, Rabu (23/6/2021).

Inggris menunjukkan permainan dominan pada babak pertama melawan Republik Ceko di Wembley Stadium.

The Three Lions mengandalkan Harry Kane sebagai ujung tombak dan tiga pemain gelandang serang yaitu Jack Grealish, Raheem Sterling dan Bukayo Saka.

Permainan menyerang inggris berhasil mendapatkan peluang demi peluang di depan gawang Ceko sejak menit awal.

Baru dua menit laga berjalan, Raheem Sterling langsung membahayakan gawang Ceko saat berhadapan satu lawan satu melawan kiper Vaclik.

Sayangnya, upaya pertama dari Inggris masih membentur tiang gawang dan tak berhasil dimaksimalkan menjadi gol.

Permainan menyerang dari Inggris akhirnya berbuah hasil pada menit ke-11.

Jack Grealish berhasil melepaskan umpan lambung ke dalam kotak penalti lawan dan disambar oleh Raheem Sterling yang berada di depan gawang.

Dengan mudah, winger Manchester City itu berhasil menceploskan bola ke gawang Ceko.