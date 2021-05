Biodata Rania Anak Ifan Seventeen yang Temani Ayah Nikahi Citra Monica, Kini jadi Remaja Cantik

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Rania Dzaqira, anak Ifan Seventeen yang disorot sejak menemani ayahnya menikahi Citra Monica, Sabtu (29/5/2021).

Diberitakan sebelumnya, Rania Dzaqira hadir sehari jelang pernikahan Ifan Seventeen dan Citra Monica di Hotel Pullman, Jakarta.

Kehadiran Rania pun menambah kebahagiaan Ifan Seventeen, sebab ia sudah lama tak bertemu anak gadisnya.

Hal ini lantaran Rania sedang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren.

Kebahagiaan Ifan Seventeen bertemu anak gadisnya itu dia ungkapkan di unggahan akun Instagramnya, Jumat (28/5/2021).

Rania Dzaqira, anak Ifan Seventeen hadir di pernikahan ayahnya dengan Citra Monica, Sabtu (29/5/2021). (instagram Ifan Seventeen)

Dalam unggahan itu juga tampak calon kakak tiri Rania, Safa Ricci Amanda yang merupakan putri kandung Citra Monica.

"My love, my everything," tulis Ifan Seventeen.

Lalu, siapa sosok Rania?

Sebenarnya tak banyak informasi terkait sosok Rania, namun diketahui bahwa ia lahir pada 2007 silam.

Kini, Rania menginjak usia 14 tahun.