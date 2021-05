Sosok Rania Anak Ifan Seventeen yang Temani Ayah Nikahi Citra Monica, Ini Kabar Ghea Gayatri, Ibunya

SURYA.CO.ID - Sosok Rania Dzaqira, anak Ifan Seventeen dari pernikahan pertama dengan Ghea Gayatri menjadi sorotan di tengah persiapan pernikahan sang ayah.

Rania Dzaqira hadir sehari menjelang akad nikah Ifan Seventeen dengan Citra Monica yang digelar hari ini, Sabtu (29/5/2021).

Kebahagiaan Ifan Seventeen bertemu anak gadisnya itu dia ungkapkan di unggahan akun Instagramnya, Jumat (28/5/2021).

Dalam unggahan itu juga tampak calon kakak tiri Rania, Safa Ricci Amanda yang merupakan putri kandung Citra Monica.

"My love, my everything," tulis Ifan Seventeen.

Dalam unggahan 5 hari sebelumnya, Ifan tampak meluapkan kerinduan pada putri semata wayangnya itu.

"Segera bertemu ya nak, papa rindu sekali," tulis Ifan dalam unggahan foto wajah Rania.

Citra Monica pun tampak membubuhkan imoji love di unggahan Ifan Seventeen itu.

Sosok Rania Dzahira

Rania Dzaqira memilih tak melanjutkan ke sekolah umum, selepas lulus Sekolah Dasar (SD).