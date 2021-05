Chord Aku Tak Ingin Menangis Menerka Gerimis - Jason Ranti. Judul Asli Lagunya Begini Nadanya Begitu

SURYA.CO.ID - Berikut chord Aku Tak Ingin Menangis Menerka Gerimis yang dipopulerkan oleh Jason Ranti.

Lirik Aku Tak Ingin Menangis Menerka Gerimis merupakan cuplikan lagu yang berjudul Lagunya Begini Nadanya Begitu.

Langsung saja, berikut chord lagu selengkapnya.

G D/Fm Em D

Berlayar ke Depok di waktu pagi hari

C G/B Am7 D/Fm

Sambil menulis lirik untuk lagu pop

G D/Fm Em D

Bilangnya begini, maksudnya begitu

C G/B Am7

Kita abadi, yang fana itu waktu

G D/Fm Em D

Barangkali hidup adalah doa yang panjang

C G/B Am7 D

Tapi oh sayang doanya mesti seragam

G D/Fm Em D

Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta

C G/B Am7 D/Fm

Kupasrahkan saja di dalam dia

[Chorus]

C G/B

Aku tak ingin menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu

D

Aku tak ada nyali

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am7 D/Fm

Aku ingin ngopi dengan sederhana

G D/Fm Em D

Di bulan Juni

C D G

Dengan murid cantikmu di UI

[Verse]

G D/Fm Em D

Ada berita apa hari ini, Dian Sastro?

C G/B Am7 D/Fm

Hidungmu abadi nyaris seperti puisi

G D/Fm Em D

Lagunya begini, nadanya begitu

C G/B Am7

Maknanya tak ada mirip seperti pejabat

G D/Fm Em D

Ternyata hatiku hanya selembar daun

C G/B Am7 D

Ah sialan, ku mudah terombang-ambing

G D/Fm Em D

Tapi kutahu Tuhan 'kan merawat segalanya

C G/B Am7 D/Fm

Sebab katanya Jakarta itu kasih sayang

[Chorus]

C G/B

Aku tak ingin menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu

D

Aku tak ada nyali

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am7 D/Fm

Ku hanya ingin boti dengan sederhana

G D/Fm Em D

Di bulan Juni

C D G

Dengan murid cantikmu di UI

[Music]

G D/Fm Em D 2x

[Verse]

G D/Fm Em D

Terus terang belakangan kuingin jadi penyair

C G/B Am7 D/Fm

Karang senjata lawan Taufiq Ismail

G D/Fm Em D

Bolak-balik 7-Eleven, kutulis syair

C G/B Am7

Sebab kurasa di sana sangat spirituil

G D/Fm Em D

Ku tak bisa nulis yang indah

C G/B Am7 D

Dan berbunga-bunga

G D/Fm Em D

Yang kuingin langsung saja menikam di hati

C G/B

Ku tak rela kau menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu aku tak sanggup lagi

[Chorus]

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am D

Lihat Ari Reda jualan tiket

G D/Fm Em D

Di Cikini

C G/B Am D

Bikin konser mini merayakan puisi

D

Oh Pak Sapardi

C D G

Doa kami kirim dari sini

C D G

Oh cinta kami beri cuma cuma

C D G

Mmm doa kami kirim dari sini