Buka Cabang Baru, The Palace National Jeweler Hadir di Malang Olympic Garden

SURYA.CO.ID/Hayu Yudha Prabowo

Area Manager The Palace National Jeweler, Erwin Sugiarto Gunarso dan Store Manager The Palace National Jeweler Malang, Shierly Karyoko menunjukan koleksi perhiasan Nusantara dalam pembukaan perdana gerai The Palace National Jeweler di Ground Floor, Mal Olympic Garden Kota Malang, Jumat (30/4/2021).