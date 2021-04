Biodata Roy Jeconiah yang Berduka Atas Meninggalnya Henry Boomerang, Kelahiran Kota Surabaya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut profil dan biodata Roy Jeconiah yang ikut berduka atas meninggalnya Hubert Henry Limahelu alias Henry Boomerang.

Meninggalnya Henry Boomerang menyisakan duka mendalam bagi Roy Jeconiah.

Melansir dari Wikipedia, Roy Jeconiah memiliki nama lengkap Roy Jeconiah Isoka Wurangian.

Roy Jeconiah berduka atas meninggalnya Henry Boomerang, Sabtu (24/4/2021). (instagram)

Ia lahir di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 8 November 1969.

Roy adalah mantan vokalis grup musik Boomerang yang keluar pada tahun 2010.

Roy bergabung dengan Lost Angels (sebelum berganti nama Boomerang) menggantikan vokalis Inno Daon yang hengkang.

Roy menikah dengan Precillya Grace Tulelenan pada 3 September 2005.

Tahun 2012, Roy membentuk band baru bernama RI-1 Band bersama John Paul Ivan serta band baru bernama JECOVOX pada tahun yang sama bersama Argon (Bass) , Edie Kudel (Gitar) (Almarhum), Leon (Gitar) The Winner, Angga (Drum).

JECOVOX Sejauh ini sudah mengeluarkan satu album dari Tetralogy THE MOON THE SUN THE DREAMS THE BELIEVES.